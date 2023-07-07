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ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 12 штук, є шість прильотів

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 08:14
ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 12 штук, є шість прильотів - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти в ніч проти 7 липня атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що противник запускав ударні безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Загалом було зафіксовано пуски 18 БпЛА, протиповітряна оборона працювала у південних та східних областях.

Зенітно-ракетні війська, винищувачі та мобільні групи знищили 12 із 18 дронів.

Подробиць про прильоти поки що немає.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
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