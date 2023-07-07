ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 12 штук, є шість прильотів
07.07.2023, 08:14
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти в ніч проти 7 липня атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що противник запускав ударні безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Загалом було зафіксовано пуски 18 БпЛА, протиповітряна оборона працювала у південних та східних областях.
Зенітно-ракетні війська, винищувачі та мобільні групи знищили 12 із 18 дронів.
Подробиць про прильоти поки що немає.
- Вночі 6 липня держава-терорист РФ завдала удару крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові.
- Президент Зеленський поділився у соцмережах відео з наслідками цієї ракетної атаки російських окупантів та пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".
- Після скарг мешканців, міська влада Львова заборонила закривати укриття.
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