ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 12 штук, є шість прильотів

Російські окупанти в ніч проти 7 липня атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що противник запускав ударні безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Загалом було зафіксовано пуски 18 БпЛА, протиповітряна оборона працювала у південних та східних областях.

Зенітно-ракетні війська, винищувачі та мобільні групи знищили 12 із 18 дронів.

Подробиць про прильоти поки що немає.

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