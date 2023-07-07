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Ігнат пояснив, чому не вдалось збити всі "шахеди": Ворог обирає ніч і нові маршрути

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 14:57
Ігнат пояснив, чому не вдалось збити всі
Юрій Ігнат (скриншот відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому цієї ночі Силам протиповітряної оборони не вдалося збити всі "шахеди", запущені Росією по Україні – було збито 12 із 18 дронів. В ефірі телемарафону Ігнат наголосив, що РФ обирає нічний час для пусків, нові маршрути, а Україні потрібні винищувачі F-16 для більш ефективної протидії російським дронам і ракетам.

"Так і відбувається – не всі "шахеди" збиваються. Тому що це складна ціль, атакують ними вночі. Засобів ППО не так багато в України. Знищувати "шахеди" нашими винищувачами ще радянського типу 1970-х років не так просто", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що саме тому Україна постійно і наголошує на необхідності передання ЗСУ сучасних винищувачів, які допомогли б у боротьбі з дронами та під час ракетних атак.

"Противник постійно використовує різні тактичні прийоми, щоб подолати нашу систему ППО. І, на жаль, не завжди вдається знищувати всі повітряні цілі. Інколи "шахеди" знищуються і на 100%. Але якщо мова йде про нічний час, якщо ворог обирає якісь нові маршрути, користується розвідкою, то, на жаль, не всі "шахеди" збиваються", – зазначив Ігнат.

  • На Дніпропетровщині в ніч проти 7 липня було збито шість безпілотників, відомо про двох загиблих.
  • Загалом ППО збила 12 "шахедів", було шість прильотів. РФ запускала безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Оксана Житнюк
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війнаБПЛАдронповітряні силиЮрій Ігнатшахед
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