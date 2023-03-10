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Россия перестала использовать Беларусь для пусков ракет по Украине – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 00:13
Россия перестала использовать Беларусь для пусков ракет по Украине – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

РФ давно не использует воздушное пространство Беларуси для атак против Украины. Последние случаи были несколько месяцев назад, и это были пуски "шахедов". Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Из Беларуси давно не применяется вооружение. Я помню, наверное, еще несколько месяцев назад применялись "шахеды" – по Днепру они шли на Киевщину, их там сбивали по дороге. Сейчас воздушное пространство Беларуси уже не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400, которые раньше запускали по Киевщине, – это было с территории России", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что ракетные удары 9 марта РФ совершала с территории Рязанской области и с восточного и южного направлений.

Игнат не объяснил, почему РФ перестала использовать воздушное пространство Беларуси: "Вопрос, наверное, не ко мне. Есть определенные процессы, которые там происходят".

Читайте также: "Месяц работали на эту атаку". В ГУР рассказали о текущей ситуации с ракетами в России

Оксана Житнюк
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Юрий Игнат война ракетный удар воздушные силы беларусь
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