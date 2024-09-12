Россия атаковала гражданское судно со стратегических бомбардировщиков Ту-22 – ВМС

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Вечером 11 сентября в Черном море россияне нанесли удар по гражданскому судну со стратегических бомбардировщиков. Корабль вез зерно из Украины в Египет и шел под флагом островного карибского государства Сент-Китс и Невис, сообщили военно-морские силы ВСУ.

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В 23:03 11 сентября россияне применили крылатые ракеты, возможно, сверхзвуковые Х-22, со стратегических бомбардировщиков Ту-22 – поражение пришлось по гражданскому судну, которое находилось за пределами украинского морского коридора и территориальных вод Украины, пишут военные.

Из-за поражения значительные повреждения получил балкер AYA, шедший под флагом Сент-Китс и Невиса и перевозивший зерно из украинского порта Черноморск в Египет, отмечает ВМС.

В сообщении акцентируют: такими действиями РФ продолжает нарушать законы и обычаи войны, демонстрирует полное пренебрежение к Международному морскому праву, а также подвергает угрозе жизни и здоровье экипажей и в очередной раз пытается помешать доставке украинского зерна в страны, наиболее нуждающиеся в нем.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне нанесли удар по гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод – по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

8 ноября 2023 года страна-террорист Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии – погиб человек, были пострадавшие.

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