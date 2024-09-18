Румыния призвала НАТО ответить на инциденты, когда ракеты и дроны РФ залетают в Альянс
НАТО должно принять "надежный и скоординированный" ответ на инциденты, когда в воздушное пространство Альянса попадают российские ракеты или дроны, выпущенные по Украине. Об этом заявил министр обороны Румынии Анджел Тилвар, передает агентство Reuters.
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В среду, 18 сентября, в румынской столице Бухаресте встретились главы оборонных ведомств государств восточного фланга НАТО. Эти страны неоднократно заявляли, что действия РФ в Черноморском регионе и за его пределами "являются источником глубокой обеспокоенности".
"Страны Бухарестской девятки глубоко озабочены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности на восточном фланге НАТО", – заявил Тилвар.
Поэтому, продолжил министр, необходим "надежный и скоординированный" ответ на уровне союзников, а также необходимо скорейшее внедрение ротационной модели противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны.
А заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что надо будет рассмотреть вопрос об уничтожении входящих в воздушное пространство союзников беспилотников во время октябрьской встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
По словам чиновника, уже подтверждены гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях РФ.
Бухарестская девятка – это инициатива девяти стран-членов НАТО из Центральной и Восточной Европы, в которую входят Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.
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- 7 сентября российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО и страны Альянса должны решать их совместно. Впоследствии Национальные вооруженные силы страны сообщили, что российский дрон был начинен взрывчаткой, но целью беспилотника была не Латвия.
- У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия "безответственны и потенциально опасны".
- Утром 8 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские "шахеды" в очередной раз нарушили воздушное пространство Румынии. Из-за российской атаки на Одесскую область эта страна поднимала свои истребители.
- 9 сентября на территории Румынии нашли фрагменты российского беспилотника.
- Вечером 11 сентября в Черном море россияне поразили гражданское судно – атаковали ракетами из стратегических бомбардировщиков.
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