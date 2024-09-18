Румыния призвала НАТО ответить на инциденты, когда ракеты и дроны РФ залетают в Альянс

Замминистра обороны Польши заявил, что в октябре союзникам надо рассмотреть вопрос уничтожения российских дронов в своем воздушном пространстве

Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

НАТО должно принять "надежный и скоординированный" ответ на инциденты, когда в воздушное пространство Альянса попадают российские ракеты или дроны, выпущенные по Украине. Об этом заявил министр обороны Румынии Анджел Тилвар, передает агентство Reuters.

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В среду, 18 сентября, в румынской столице Бухаресте встретились главы оборонных ведомств государств восточного фланга НАТО. Эти страны неоднократно заявляли, что действия РФ в Черноморском регионе и за его пределами "являются источником глубокой обеспокоенности".

"Страны Бухарестской девятки глубоко озабочены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности на восточном фланге НАТО", – заявил Тилвар.

Поэтому, продолжил министр, необходим "надежный и скоординированный" ответ на уровне союзников, а также необходимо скорейшее внедрение ротационной модели противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны.

А заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что надо будет рассмотреть вопрос об уничтожении входящих в воздушное пространство союзников беспилотников во время октябрьской встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

По словам чиновника, уже подтверждены гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях РФ.

Бухарестская девятка – это инициатива девяти стран-членов НАТО из Центральной и Восточной Европы, в которую входят Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

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