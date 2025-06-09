Рютте: Прекращение огня в Украине увеличивает риски для НАТО
Марк Рютте (Фото: EPA)

Окончание или длительная пауза в российско-украинской войне позволит России увеличить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге.

Рютте ответил утвердительно на вопрос журналиста, справедливо ли считать постоянное прекращение огня в Украине риском для НАТО, так как российско-украинская война не позволяет России увеличивать запасы оружия.

"Это констатация факта, я думаю", – сказал Рютте.

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По его словам, НАТО предполагает, что Россия создает запасы даже во время военных действий в Украине, но это "дискуссионный вопрос".

  • 26 мая Рютте выразил надежду, что члены Североатлантического союза согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.
  • 9 июня Рютте заявил, что Россия наращивает военный потенциал, в том числе увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет разных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.
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