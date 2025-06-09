Рютте: Прекращение огня в Украине увеличивает риски для НАТО
Окончание или длительная пауза в российско-украинской войне позволит России увеличить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге.
Рютте ответил утвердительно на вопрос журналиста, справедливо ли считать постоянное прекращение огня в Украине риском для НАТО, так как российско-украинская война не позволяет России увеличивать запасы оружия.
"Это констатация факта, я думаю", – сказал Рютте.
По его словам, НАТО предполагает, что Россия создает запасы даже во время военных действий в Украине, но это "дискуссионный вопрос".
- 26 мая Рютте выразил надежду, что члены Североатлантического союза согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.
- 9 июня Рютте заявил, что Россия наращивает военный потенциал, в том числе увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет разных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.