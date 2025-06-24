Зеленський: Путін може атакувати НАТО протягом найближчих п'яти років

Президент України вважає, що наразі Путіна від нападу на НАТО стримує Україна

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може атакувати країни-члени НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати на міцність Альянс. Про це український лідер заявив у інтерв’ю Sky News.

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його стримує, у нього немає часу на муштру армії", – зазначив президент України.

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За його словами, для нападу на НАТО Путіну потрібна пауза, зокрема і зняття санкцій, а також готова армія.

Президент України також підкреслив, що плани країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року є дуже повільними.

"10 років – це дуже довго. У нього (Путіна. – Ред.) на той час буде готова нова армія", – додав Зеленський.

Водночас коли журналіст запитав, чи можлива атака Росії протягом кількох місяців, Зеленський відповів, що не вірить, "що Путін готовий".