Reuters: Німеччина готується лікувати до 1000 поранених військових щодня в разі нападу РФ

У разі нападу Росії на країни НАТО Німеччина планує залучити цивільні лікарні до лікування військових

Німецькі солдати (Фото: EPA)

Німеччина готується до сценарію, за якого в разі можливого нападу Росії на країни НАТО доведеться щодня лікувати до 1000 поранених військових. Про це в інтерв’ю Reuters розповів генеральний хірург Бундесверу Ральф Гофман.

За його словами, у випадку великої війни кількість поранених залежатиме від інтенсивності бойових дій та складу залучених підрозділів.

"Реалістично кажучи, йдеться про близько 1000 поранених щодня", – зазначив Гофман.

Він звернув увагу на досвід України, де характер поранень змінився – від вогнепальних до вибухових та опіків, спричинених ударами дронів і боєприпасів.

Українські військові називають ділянку фронту з великою кількістю БпЛА "зоною знищення", адже безпілотники швидко виявляють та вражають цілі, ускладнюючи евакуацію поранених, пишуть журналісти.

Німеччина планує створювати гнучкі можливості транспортування поранених, використовуючи досвід України з госпітальними поїздами. Крім того, розглядається застосування госпітальних автобусів і розширення повітряної медевакуації.

Спершу поранені отримуватимуть допомогу на передовій, після чого їх транспортуватимуть до Німеччини. Там лікування переважно відбуватиметься у цивільних лікарнях.

Для цього, за оцінками Гофмана, потрібно буде виділити близько 15 000 ліжок із загальної місткості медичних закладів країни у 440 000.

Медична служба Бундесверу, яка наразі налічує 15 000 осіб, також буде розширена для задоволення можливих майбутніх потреб.