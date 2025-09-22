Reuters: Німеччина готується лікувати до 1000 поранених військових щодня в разі нападу РФ
Німеччина готується до сценарію, за якого в разі можливого нападу Росії на країни НАТО доведеться щодня лікувати до 1000 поранених військових. Про це в інтерв’ю Reuters розповів генеральний хірург Бундесверу Ральф Гофман.
За його словами, у випадку великої війни кількість поранених залежатиме від інтенсивності бойових дій та складу залучених підрозділів.
"Реалістично кажучи, йдеться про близько 1000 поранених щодня", – зазначив Гофман.
Він звернув увагу на досвід України, де характер поранень змінився – від вогнепальних до вибухових та опіків, спричинених ударами дронів і боєприпасів.
Українські військові називають ділянку фронту з великою кількістю БпЛА "зоною знищення", адже безпілотники швидко виявляють та вражають цілі, ускладнюючи евакуацію поранених, пишуть журналісти.
Німеччина планує створювати гнучкі можливості транспортування поранених, використовуючи досвід України з госпітальними поїздами. Крім того, розглядається застосування госпітальних автобусів і розширення повітряної медевакуації.
Спершу поранені отримуватимуть допомогу на передовій, після чого їх транспортуватимуть до Німеччини. Там лікування переважно відбуватиметься у цивільних лікарнях.
Для цього, за оцінками Гофмана, потрібно буде виділити близько 15 000 ліжок із загальної місткості медичних закладів країни у 440 000.
Медична служба Бундесверу, яка наразі налічує 15 000 осіб, також буде розширена для задоволення можливих майбутніх потреб.
- 9 червня 2025 року генсек НАТО Рютте заявив, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.
- 16 червня Politico повідомляло, що країни НАТО готують свої лікарні до війни на тлі загроз з боку Росії.
- 24 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Путін може атакувати НАТО вже у найближчі п’ять років.
