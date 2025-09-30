У Трампа объяснили, какую игру Россия ведет против НАТО

Уитакер сообщил, что Североатлантический Альянс работает над тем, чтобы отвечать Москве "тем же"

Мэттью Уитакер (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Россия применяет против НАТО принцип "ни война, ни мир", чтобы не втянуть Соединенные Штаты в войну, но дестабилизировать союзников. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер во время мероприятия Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе, передает корреспондентка LIGA.net.

"Сейчас Россия ведет с НАТО игру "ни война, ни мир", чтобы не пересечь линию, которая втянет США в войну, но одновременно дестабилизировать нас асимметричными угрозами. Мы работаем над тем, чтобы не быть только реактивными, а отвечать им тем же", – рассказал чиновник.

Уитакер повторил, что НАТО "защитят каждый дюйм" Альянса, добавив, что союзники "отследили и сбили дроны над Польшей (Удалось перехватить четыре дрона из 19. – Ред.)".

"Но мы должны научиться не использовать ракеты стоимостью 2 миллиона долларов, чтобы сбить Shahed стоимостью $600", – заявил дипломат.