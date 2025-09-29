The Times: НАТО готово рассмотреть план по сбиванию самолетов РФ вместо сопровождения

Сейчас самолеты Альянса только сопровождают российские военные самолеты за пределы воздушного пространства союзников

Самолеты НАТО (Фото: EPA)

НАТО готово пересмотреть правила боевых действий на восточном фланге, чтобы упростить сбивание российских самолетов-разведчиков. Об этом The Times заявил один из высших командиров Альянса.

Издание отмечает, что сейчас эскадрильи воздушного патрулирования в основном сопровождают российские военные самолеты за пределы воздушного пространства союзников, если те не представляют очевидной военной угрозы.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что переход от воздушного патрулирования к противовоздушной обороне является "вариантом" для альянса, но еще рано принимать решение.

Один высокопоставленный военный чиновник предположил, что если бы некоторые из беспилотников во время прилета в Польшу 10 сентября не были сбиты, Россия использовала бы дальнейшие военные учения "Запад" в Беларуси, чтобы угрожать восточному флангу.

"Это было испытание. [Россияне] его провалили. Если бы они достигли успеха, то во время учений "Запад" мы могли бы ожидать совсем других действий", – сказал офицер.