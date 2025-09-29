The Times: НАТО готово рассмотреть план по сбиванию самолетов РФ вместо сопровождения
НАТО готово пересмотреть правила боевых действий на восточном фланге, чтобы упростить сбивание российских самолетов-разведчиков. Об этом The Times заявил один из высших командиров Альянса.
Издание отмечает, что сейчас эскадрильи воздушного патрулирования в основном сопровождают российские военные самолеты за пределы воздушного пространства союзников, если те не представляют очевидной военной угрозы.
Адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что переход от воздушного патрулирования к противовоздушной обороне является "вариантом" для альянса, но еще рано принимать решение.
Один высокопоставленный военный чиновник предположил, что если бы некоторые из беспилотников во время прилета в Польшу 10 сентября не были сбиты, Россия использовала бы дальнейшие военные учения "Запад" в Беларуси, чтобы угрожать восточному флангу.
"Это было испытание. [Россияне] его провалили. Если бы они достигли успеха, то во время учений "Запад" мы могли бы ожидать совсем других действий", – сказал офицер.
- 26 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что военные не могут сбивать дроны дорогими ракетами, поэтому Альянс развернет новые технологии в ближайшие недели.
- 28 сентября Рютте заявил, что НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после прилета дронов в Данию.
