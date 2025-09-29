The Times: НАТО готове розглянути новий план зі збиття російських літаків замість супроводження

Літаки НАТО (Фото: EPA)

НАТО готове переглянути правила бойових дій на східному фланзі, щоб спростити збивання російських літаків-розвідників. Про це The Times заявив один з найвищих командувачів Альянсу.

Видання зазначає, що наразі ескадрильї повітряного патрулювання здебільшого супроводжують російські військові літаки за межі повітряного простору союзників, якщо ті не становлять очевидної воєнної загрози.

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що перехід від повітряного патрулювання до протиповітряної оборони є "варіантом" для альянсу, але ще зарано приймати рішення.

Один високопоставлений військовий чиновник припустив, що якби деякі з безпілотників під час зальоту до Польщі 10 вересня не були збиті, Росія використала б подальші військові навчання "Захід" у Білорусі, щоб погрожувати східному флангу.

"Це було випробування. [Росіяни] його провалили. Якби вони досягли успіху, то під час навчань "Захід" ми могли б очікувати зовсім інших дій", – сказав офіцер.