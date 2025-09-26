Рютте: НАТО не може збивати дрони дорогими ракетами, розгорнемо нові технології
Західні військові не можуть продовжувати збивати дрони дорогими ракетами, тому НАТО розгорне нові технології найближчими тижнями. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв’ю Bloomberg Television.
"Неприйнятно збивати дрони вартістю тисяча чи дві тисячі доларів ракетами, що коштують, можливо, пів мільйона чи мільйон доларів", – сказав Рютте.
Він також зазначив, що країнам НАТО не вистачає відповідного обладнання "в короткостроковій перспективі", додавши, що Альянс вчиться в українців і швидко розробляє технології.
Рютте зазначив, що зусилля спрямовані на те, щоб "поряд із більш традиційними методами розв'язання цієї проблеми в НАТО мали технології для перехоплення дронів".
- 15 вересня Кубілюс заявив, що європейським країнам необхідно перейняти багато речей з українського досвіду протидії безпілотникам РФ у розбудові власної "Стіни дронів".
- 18 вересня посадовець зауважував, що деякі публічні оцінки аналітиків припускають, що збудувати "Стіну дронів" можна впродовж року.
- 26 вересня Кубілюс розповів, що Європі потрібно розвивати додаткові можливості для боротьби з проникненням російських безпілотників.
