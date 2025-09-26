Рютте: НАТО не може збивати дрони дорогими ракетами, розгорнемо нові технології

Генсек НАТО заявив, що Альянс розробляє технології для збиття російських дронів

Марк Рютте (Фото: EPA)

Західні військові не можуть продовжувати збивати дрони дорогими ракетами, тому НАТО розгорне нові технології найближчими тижнями. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв’ю Bloomberg Television.

"Неприйнятно збивати дрони вартістю тисяча чи дві тисячі доларів ракетами, що коштують, можливо, пів мільйона чи мільйон доларів", – сказав Рютте.

Він також зазначив, що країнам НАТО не вистачає відповідного обладнання "в короткостроковій перспективі", додавши, що Альянс вчиться в українців і швидко розробляє технології.

Рютте зазначив, що зусилля спрямовані на те, щоб "поряд із більш традиційними методами розв'язання цієї проблеми в НАТО мали технології для перехоплення дронів".