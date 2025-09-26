Рютте: НАТО не может сбивать дроны дорогими ракетами, развернем новые технологии

Марк Рютте (Фото: EPA)

Западные военные не могут продолжать сбивать дроны дорогими ракетами, поэтому НАТО развернет новые технологии в ближайшие недели. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg Television.

"Неприемлемо сбивать дроны стоимостью тысячу или две тысячи долларов ракетами, стоящими, возможно, полмиллиона или миллион долларов", – сказал Рютте.

Он также отметил, что странам НАТО не хватает соответствующего оборудования "в краткосрочной перспективе", добавив, что Альянс учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии.

Рютте отметил, что усилия направлены на то, чтобы "наряду с более традиционными методами решения этой проблемы в НАТО получили технологии для перехвата дронов".