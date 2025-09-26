Рютте: НАТО не может сбивать дроны дорогими ракетами, развернем новые технологии
Западные военные не могут продолжать сбивать дроны дорогими ракетами, поэтому НАТО развернет новые технологии в ближайшие недели. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg Television.
"Неприемлемо сбивать дроны стоимостью тысячу или две тысячи долларов ракетами, стоящими, возможно, полмиллиона или миллион долларов", – сказал Рютте.
Он также отметил, что странам НАТО не хватает соответствующего оборудования "в краткосрочной перспективе", добавив, что Альянс учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии.
Рютте отметил, что усилия направлены на то, чтобы "наряду с более традиционными методами решения этой проблемы в НАТО получили технологии для перехвата дронов".
- 15 сентября Кубилюс заявил, что европейским странам необходимо перенять многие вещи из украинского опыта противодействия беспилотникам РФ в развитии собственной "Стены дронов".
- 18 сентября чиновник отмечал, что некоторые публичные оценки аналитиков предполагают, что построить "Стену дронов" можно в течение года.
- 26 сентября Кубилюс рассказал, что Европе нужно развивать дополнительные возможности для борьбы с проникновением российских беспилотников.
