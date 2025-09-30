У Трампа пояснили, яку гру Росія веде проти НАТО

Вітакер повідомив, що Північноатлантичний Альянс працює над тим, щоб відповідати Москві "тим самим"

Меттью Вітакер (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Росія застосовує проти НАТО принцип "ні війна, ні мир", щоб не втягнути Сполучені Штати у війну, але дестабілізувати союзників. Про це повідомив постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер під час заходу Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, передає кореспондентка LIGA.net.

"Зараз Росія веде з НАТО гру "ні війна, ні мир", щоб не перетнути лінію, яка втягне США у війну, але водночас дестабілізувати нас асиметричними загрозами. Ми працюємо над тим, щоб не бути лише реактивними, а відповідати їм тим самим", – розповів посадовець.

Вітакер повторив, що НАТО "захистять кожен дюйм" Альянсу, додавши, що союзники "відстежили та збили дрони над Польщею (вдалося перехопити чотири дрони з 19. – Ред.)".

"Але ми повинні навчитися не використовувати ракети вартістю $2 млн, щоб збити Shahed вартістю $600", – заявив дипломат.