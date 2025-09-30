У Трампа пояснили, яку гру Росія веде проти НАТО
Росія застосовує проти НАТО принцип "ні війна, ні мир", щоб не втягнути Сполучені Штати у війну, але дестабілізувати союзників. Про це повідомив постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер під час заходу Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, передає кореспондентка LIGA.net.
"Зараз Росія веде з НАТО гру "ні війна, ні мир", щоб не перетнути лінію, яка втягне США у війну, але водночас дестабілізувати нас асиметричними загрозами. Ми працюємо над тим, щоб не бути лише реактивними, а відповідати їм тим самим", – розповів посадовець.
Вітакер повторив, що НАТО "захистять кожен дюйм" Альянсу, додавши, що союзники "відстежили та збили дрони над Польщею (вдалося перехопити чотири дрони з 19. – Ред.)".
"Але ми повинні навчитися не використовувати ракети вартістю $2 млн, щоб збити Shahed вартістю $600", – заявив дипломат.
- Також чиновник повідомив, що Штати не запроваджуватимуть нових санкцій проти РФ, поки Європа не припинить купувати у неї нафту й газ – президент США Трамп вважає, що без цього економічні обмеження не будуть ефективними.
- Інші заяви Вітакера читайте у тексті LIGA.net.
