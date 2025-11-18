Винищувачі НАТО чотири рази за тиждень перехоплювали російські літаки над Європою

Російські літаки летіли з відключеними датчиками і не виходили на зв'язок

Літаки НАТО (Фото: kam.lt)

Винищувачі НАТО за минулий тиждень у період з 10 до 16 листопада чотири рази супроводжували російські літаки, що порушували правила польотів над країнами Балтії. Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви.

10 листопада винищувачі повітряного патрулювання НАТО були підняті по тривозі, щоб супроводжувати винищувачі Су-24 і Су-33, які летіли в міжнародному повітряному просторі з основної частини Росії в бік Калінінградської області. У літаків були відключені транспондери, не було плану польоту і вони не виходили на зв'язок з Регіональним центром управління польотами.

11 і 13 листопада літаки НАТО вилітали для огляду "непізнаного об'єкта" в повітряному просторі Литви, проте його так і не було виявлено.

14 листопада були помічені російські літаки Су-24МР і Су-33. З ними, як і в попередньому випадку, не було зв'язку. Літаки НАТО супроводжували їх у небі.