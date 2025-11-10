Зеленський про атаки дронів на Європу: Це перевірка Росією реакції ЄС та США на поточну загрозу
Атаки дронів на європейські країни – це російська перевірка реакції США на поточну загрозу європейським країнам-членам НАТО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.
Він зазначив, що Європа не перебуває у стані війни з Росією, а Росія перебуває у стані війни з Україною та гіпотетично з багатьма в Європі.
"Все це перевірки. Перевірки Європи, їх реакції, на що вони здатні. Перевірка як буде реагувати Америка на поточну загрозу європейських країн, які в НАТО... Є перевірка боєм. Оце більше схоже на таке", – сказав президент.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін зараз перебуває у "тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою" і сама ситуація "схожа на патову" для РФ, адже попри обіцянки суспільству путінські солдати досі не досягли заявлених цілей.
"Він пообіцяв цілі, він їх не досяг і тому йому потрібно показувати якісь надбання. Показати: "Дивись, це такий у мене немов був план, що ми там тиснемо зброєю, а тут ми атакуємо"... Зараз йому треба показувати, що він домінує і знайти успішні операції, які можна продати суспільству", – сказав Зеленський.
- 4 листопада аеропорт Брюсселя тимчасово закрили через невідомий дрон, 5 листопада аналогічний інцидент стався з аеропортом Вільнюса, а 6 листопада був заблокований аеропорт у Швеції.
- 9 листопада невідомі дрони помітили над атомною станцією в Бельгії. Проте ядерної небезпеки немає.
