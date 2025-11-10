У Бельгії над атомною електростанцією літали безпілотники

Атомна електростанція Дул у Бельгії (фото: oecd-nea.org)

У Бельгії над атомною електростанцією Дул – однією з двох АЕС країни, розташованою поблизу міста Антверпен – 9 листопада помітили три безпілотники. Про це повідомили в енергетичній компанії Engie, яка є оператором бельгійської АЕС, передає агентство Belga.

За словами речниці Engie Гелен Смітс, спостереження, про яке повідомили о 22:00 (23:00 за Києвом), не вплинуло на роботу станції. Національний кризовий центр Бельгії також підтвердив, що веде моніторинг.

Експерт з енергетики Люк Паувелс наголосив, що ядерної небезпеки немає.

"Дул – це безпольотна зона, тому заборону було явно порушено. Але реактори розроблені таким чином, щоб витримувати удари літаків, від малих літаків до великих пасажирських реактивних літаків, а це означає, що дрони не становлять структурної загрози", – сказав він VRT NWS.

За останні тижні дрони також двічі фіксували над військовою базою в Марш-ан-Фамен (Люксембург). Тоді голова Міноборони Бельгії Тео Франкен заявив про "явно сплановану операцію проти серця бельгійської армії" та роботу досвідчених пілотів БпЛА.