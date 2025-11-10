У Бельгії над атомною електростанцією літали безпілотники
У Бельгії над атомною електростанцією Дул – однією з двох АЕС країни, розташованою поблизу міста Антверпен – 9 листопада помітили три безпілотники. Про це повідомили в енергетичній компанії Engie, яка є оператором бельгійської АЕС, передає агентство Belga.
За словами речниці Engie Гелен Смітс, спостереження, про яке повідомили о 22:00 (23:00 за Києвом), не вплинуло на роботу станції. Національний кризовий центр Бельгії також підтвердив, що веде моніторинг.
Експерт з енергетики Люк Паувелс наголосив, що ядерної небезпеки немає.
"Дул – це безпольотна зона, тому заборону було явно порушено. Але реактори розроблені таким чином, щоб витримувати удари літаків, від малих літаків до великих пасажирських реактивних літаків, а це означає, що дрони не становлять структурної загрози", – сказав він VRT NWS.
За останні тижні дрони також двічі фіксували над військовою базою в Марш-ан-Фамен (Люксембург). Тоді голова Міноборони Бельгії Тео Франкен заявив про "явно сплановану операцію проти серця бельгійської армії" та роботу досвідчених пілотів БпЛА.
- 3 жовтня 2025 року над військовою базою Ельсенборн у Бельгії, що розташована поряд із німецьким кордоном, було помічено 15 безпілотників.
- 2 листопада міністр оборони Бельгії заявив, що невідомі безпілотники літали над військовою авіабазою Кляйне-Брогель.
