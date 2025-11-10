В Бельгии над атомной электростанцией летали беспилотники
В Бельгии над атомной электростанцией Дул – одной из двух АЭС страны, расположенной вблизи города Антверпен – 9 ноября заметили три беспилотника. Об этом сообщили в энергетической компании Engie, которая является оператором бельгийской АЭС, передает агентство Белга.
По словам пресс-секретаря Engie Хелен Смитс, наблюдение, о котором сообщили в 22:00 (23:00 по Киеву), не повлияло на работу станции. Национальный кризисный центр Бельгии также подтвердил, что ведет мониторинг.
Эксперт по энергетике Люк Паувелс отметил, что ядерной опасности нет.
"Дул – это бесполетная зона, поэтому запрет был явно нарушен. Но реакторы разработаны таким образом, чтобы выдерживать удары самолетов, от малых самолетов до больших пассажирских реактивных самолетов, а это означает, что дроны не представляют структурной угрозы", – сказал он VRT NWS.
За последние недели дроны также дважды фиксировали над военной базой в Марш-ан-Фамен (Люксембург). Тогда глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил о "явно спланированной операции против сердца бельгийской армии" и работе опытных пилотов БпЛА.
- 3 октября 2025 года над военной базой Эльсенборн в Бельгии, расположенной рядом с немецкой границей, было замечено 15 беспилотников.
- 2 ноября министр обороны Бельгии заявил, что неизвестные беспилотники летали над военной авиабазой Кляйне-Брогель.
