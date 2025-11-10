Зеленский об атаках дронов на Европу: Это проверка Россией реакции ЕС и США на угрозу

Путин находится в "тупиковой ситуации" относительно реальных успехов на поле боя и ему нужно "продавать" обществу какие-то достижения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Атаки дронов на европейские страны – это российская проверка реакции США на текущую угрозу европейским странам-членам НАТО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Он отметил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией, а Россия находится в состоянии войны с Украиной и гипотетически со многими в Европе.

"Все это проверки. Проверки Европы, их реакции, на что они способны. Проверка как будет реагировать Америка на текущую угрозу европейских стран, которые в НАТО... Есть проверка боем. Вот это больше похоже на такое", – сказал президент.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в "тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя" и сама ситуация "похожа на патовую" для РФ, ведь несмотря на обещания обществу путинские солдаты до сих пор не достигли заявленных целей.

"Он пообещал цели, он их не достиг и поэтому ему нужно показывать какие-то достижения. Показать: "Смотри, это такой у меня словно был план, что мы там давим оружием, а здесь мы атакуем"... Сейчас ему надо показывать, что он доминирует и найти успешные операции, которые можно продать обществу", – сказал Зеленский.