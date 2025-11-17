Атака на Польщу 10 вересня: деякі дрони могли містити вибухівку
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш розповів, що деякі дрони, які атакували країну 10 вересня, могли "містити вибухівку". Про це він розповів в інтерв'ю Rzeczpospolita.
В ніч на 10 вересня у бік заходу України летіли кілька сотень об'єктів і щонайменше декілька десятків з них прямували у бік Польщі. 23 об'єкти перетнули польський кордон.
Кліш додав, що росіяни навіть так звані пастки для перевантаження систем ППО оснащають вибухівкою.
"Отже, розповідь про те, що це були об'єкти з картону та паперу, не зовсім правдива", – додав він.
Польські пілоти кілька разів використовували зброю по цих об'єктах в у повітряному просторі. Вогонь відкривався виключно з літаків, оскільки саме таке рішення в мирний час є правовим.
- Дрони були помічені також в інших країнах ЄС. 4 листопада в столиці Бельгії Брюсселі закрили аеропорт після повідомлення про появу безпілотника. Також дрон помітили над столицею Литви. Ще один дрон заблокував аеропорт Ландветтер у шведському Гетеборзі.
- За словами Зеленського, атаки дронів – це перевірка Росією реакції ЄС та США на поточну загрозу.
