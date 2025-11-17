Атака на Польщу 10 вересня: деякі дрони могли містити вибухівку

В ніч на 10 вересня польський кордон перетнуло понад 20 дронів. Всередині деяких з них могла бути вибухівка

Дрон, знайдений у Польщі у вересні 2025 року (Фото: TVN24)

Оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш розповів, що деякі дрони, які атакували країну 10 вересня, могли "містити вибухівку". Про це він розповів в інтерв'ю Rzeczpospolita.

В ніч на 10 вересня у бік заходу України летіли кілька сотень об'єктів і щонайменше декілька десятків з них прямували у бік Польщі. 23 об'єкти перетнули польський кордон.

Кліш додав, що росіяни навіть так звані пастки для перевантаження систем ППО оснащають вибухівкою.

"Отже, розповідь про те, що це були об'єкти з картону та паперу, не зовсім правдива", – додав він.

Польські пілоти кілька разів використовували зброю по цих об'єктах в у повітряному просторі. Вогонь відкривався виключно з літаків, оскільки саме таке рішення в мирний час є правовим.