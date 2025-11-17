Атака на Польшу 10 сентября: некоторые дроны могли быть начинены взрывчаткой
Оперативный командующий Вооруженными силами Польши, генерал Мацей Клиш, заявил, что некоторые дроны, атаковавшие страну 10 сентября, могли "содержать взрывчатку". Об этом он рассказал в интервью газете Rzeczpospolita.
В ночь на 10 сентября в сторону западной Украины летело несколько сотен объектов и как минимум несколько десятков из них двигались в сторону Польши. 23 объекта пересекли польскую границу.
Клиш добавил, что россияне даже так называемые ловушки для перегрузки систем ПВО оснащают взрывчаткой.
"Таким образом, история о том, что это были объекты из картона и бумаги, не совсем соответствует действительности", – добавил он.
Польские пилоты несколько раз применяли оружие по этим объектам в воздушном пространстве. Огонь открывался исключительно с самолетов, поскольку именно такое решение в мирное время является законным.
- Дроны были замечены и в других странах ЕС. 4 ноября в столице Бельгии, Брюсселе, закрыли аэропорт после сообщения о появлении беспилотника. Также дрон был замечен над столицей Литвы. Еще один дрон заблокировал аэропорт Ландветтер в шведском Гетеборге.
- По словам Зеленского, атаки дронов – это проверка Россией реакции ЕС и США на текущую угрозу.
Комментарии (0)