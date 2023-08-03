Боевые медики будут переливать кровь раненым на догоспитальном этапе, но есть условие
Боевые медики получат право переливать кровь раненым на догоспитальном этапе, но после прохождения соответствующих курсов от Минздрава. Об этом заявила в эфире общенационального марафона замглавы Минобороны Анна Маляр.
Она сообщила, что на сегодня, "надеюсь, мы поставили точку в этом вопросе".
"Боевые медики будут иметь право, безусловно, на переливание крови. Тут вопрос в другом: чтобы эти люди имели соответствующую подготовку. Собственно, вся дискуссия шла именно вокруг подготовки", – отметила Маляр.
По ее словам, командование Медицинских сил ВСУ, Минобороны и Минздрав "нашли компромисс": люди, которые могут переливать кровь, но не имеют медицинского образования, – они пройдут курсы подготовки в МОЗ.
Пока все еще действует де-факто запрет боевым медикам, если они не врачи и не прошли соответствующего обучения, осуществлять трансфузию раненым бойцам на догоспитальном этапе (с момента ранения, пока человека везут в стабилизационный пункт или в прифронтовую больницу), что бывает критично для спасения жизни.
Такое переливание можно производить в медицинских машинах с холодильником, где есть законсервированная кровь и соответствующее мобильное оборудование.
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