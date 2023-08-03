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Боевые медики будут переливать кровь раненым на догоспитальном этапе, но есть условие

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 14:49
Боевые медики будут переливать кровь раненым на догоспитальном этапе, но есть условие - Фото
Анна Маляр (скриншот)

Боевые медики получат право переливать кровь раненым на догоспитальном этапе, но после прохождения соответствующих курсов от Минздрава. Об этом заявила в эфире общенационального марафона замглавы Минобороны Анна Маляр.

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Она сообщила, что на сегодня, "надеюсь, мы поставили точку в этом вопросе".

"Боевые медики будут иметь право, безусловно, на переливание крови. Тут вопрос в другом: чтобы эти люди имели соответствующую подготовку. Собственно, вся дискуссия шла именно вокруг подготовки", – отметила Маляр.

По ее словам, командование Медицинских сил ВСУ, Минобороны и Минздрав "нашли компромисс": люди, которые могут переливать кровь, но не имеют медицинского образования, – они пройдут курсы подготовки в МОЗ.

Пока все еще действует де-факто запрет боевым медикам, если они не врачи и не прошли соответствующего обучения, осуществлять трансфузию раненым бойцам на догоспитальном этапе (с момента ранения, пока человека везут в стабилизационный пункт или в прифронтовую больницу), что бывает критично для спасения жизни.

Такое переливание можно производить в медицинских машинах с холодильником, где есть законсервированная кровь и соответствующее мобильное оборудование.

Євген Пилипенко
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