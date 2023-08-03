Бойовим медикам дозволять переливати кров пораненим на догоспітальному етапі, але є умова

Бойові медики матимуть право переливати кров пораненим на догоспітальному етапі, але після проходження відповідних курсів від Міністерства охорони здоров'я. Про це заявила в ефірі загальнонаціонального марафону заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

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Вона повідомила, що на сьогодні, "сподіваюся, ми поставили крапку у цьому питанні".

"Бойові медики матимуть право, безумовно, на переливання крові. Тут питання в іншому: щоб ці люди мали відповідну підготовку. Власне, вся дискусія точилася саме навколо підготовки", – зазначила Маляр.

За її словами, командування Медичних сил ЗСУ, Міноборони та МОЗ "знайшли компроміс": люди, які можуть переливати кров, але не мають медичної освіти, – вони пройдуть курси підготовки у МОЗ.

Поки все ще діє де-факто заборона бойовим медикам, якщо вони не лікарі та не пройшли відповідного навчання, здійснювати трансфузію пораненим бійцям на догоспітальному етапі (з моменту поранення, доки людину везуть до стабілізаційного пункту чи прифронтової лікарні), що буває критично для порятунку життя.

Таке переливання можна проводити в медичних машинах із холодильником, де є законсервована кров та відповідне мобільне обладнання.

26 липня 2023 року Міноборони опублікувало перші результати перевірки військкоматів та військово-лікарських комісій.

За весь 2023 рік командування Медичних сил ЗСУ не закупило жодної тактичної аптечки, також не розроблено вимог та критеріїв оцінки якості аптечок, повідомила нардеп Соломія Бобровська.

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