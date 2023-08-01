В 2023 году медицинское командование не закупило для ВСУ ни одной аптечки – нардеп

За весь 2023 год командование Медицинских сил не провело ни одной закупки тактических аптечек для Вооруженных Сил, также не разработаны требования и критерии оценки качества аптечек. Об этом сообщила в Facebook нардеп Соломия Бобровская.

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Бобровская (оппозиционная фракция Голос), член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, заявила, что на заседании комитета рассматривалось снабжение ВСУ средствами первой медицинской помощи. Ситуацию в этой области депутат расценила как "печаль и стыд".

Поводом для начала разбирательства парламентского комитета стали сообщения 20 июля 2023 года в социальных сетях о переданных в войска некачественных кровоостанавливающих турникетах.

Как пишет Бобровская, по данным представителей медицинского командования ВСУ, в 2023 году закупки аптечек не проводились вообще, аптечки были переданы в войска через Международную техническую помощь и не проверялись.

Кроме того, "до сих пор нет стандартов требований качества к украинской тактической аптечке", пишет депутат, из-за чего невозможна формальная проверка качества аптечек, поступающих в войска. Таких стандартов нет и для кровоостанавливающих турникетов.

Бобровская также утверждает, что "существует колоссальная проблема списания аптечек", списать использованные аптечки "почти невозможно", а это блокирует запросы на новые аптечки.

Член комитета Егор Чернев сообщил, что комитет вызвал для отчета командующего Медицинских войск Татьяну Остащенко и "дал две недели на принятие мер".

"За это время все аптечки должны быть проверены, а все некачественные компоненты должны быть заменены", – написал нардеп.

31 июля Генштаб заявил, что хотя "многое уже удалось организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения согласно требованиям военного времени", однако "остаются проблемные вопросы, нуждающиеся в системных решениях".

26 июля 2023 года Минобороны опубликовало первые результаты проверки военкоматов и военно-врачебных комиссий.

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