Вночі 4 серпня у Феодосії на південному березі тимчасово окупованого росіянами Криму пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона загарбників, відео/фото викладають місцеві пабліки.
Перший вибух пролунав близько 03:12 ночі.
Після цього через різні проміжки часу вибухи та свист, ймовірно, ракет ППО, тривають вже понад пів години.
За повідомленнями, між звуками ракет та вибухами нібито чути звуки двигунів внутрішнього згоряння безпілотників.
Судячи з повідомлень у місцевих чатах, звуки добре чути не тільки в місті, а й найближчих селищах – Приморському, Береговому та на Очисних. Чули навіть у Старому Криму та Орджонікідзе.
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До четвертої ранку все вщухло.
Місцеві жителі повідомили, що у місті після перших вибухів почали їздити пожежні машини та карети швидкої допомоги.
Вся інформація, що наведена вище, потребує підтвердження.
Окупанти повідомили про роботу ППО "у кількох районах" Кримського півострова.
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