Воздушные силы показали боевую работу по российским дронам в новогоднюю ночь – видео
Воздушное командование "Юг" показало видео боевой работы по ударным дронам, запущенным россиянами в ночь на 1 января.
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Военные отметили, что большинство "шахедов" этой ночью были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Юг".
На видео – боевая работа подразделений зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп.
- В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БПЛА.
- В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.
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