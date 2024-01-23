Россия ударила по Харькову. Подняла Ту-95МС и Ту-22м3, первые ракеты уже над Украиной

Первый пуск крылатых ракет с ТУ-95МС произведен в 06:01

Ту-95МС (Фото: Ресурс пропагандистов)

В ночь на 23 января в Харькове прозвучал ряд взрывов, представители местных властей сообщили о ракетных ударах по жилым секторам.

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Корреспонденты Суспильного сообщили о звуке взрыва в Харькове в 04.01. Объявлена воздушная тревога.

Мэр Игорь Терехов и глава ОВА Синегубов подтвердили российские удары и призвали находиться в укрытиях.

Позже Терехов заявил, что россияне избивали по району жилищной и гражданской застройки. Пока известно об одном поврежденном доме, информации о жертвах пока нет.

Тем временем Воздушные силы известили об опасности в южных и восточных областях из-за угрозы пуска крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По данным мониторинговых каналов, речь идет о 12 бортах этих самолетов. По состоянию на 05:10 зафиксировано их вхождение в Саратовскую область РФ.

06:02. Первая группа ракет в Сумской области, в направлении Полтавской области, сообщили ВС.

06:08. Зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область), добавили военные. Россияне хотят осуществить комбинированную массированную атаку.

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