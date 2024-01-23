Появились фото последствий ракетного удара россиян по Киеву — снимки от администрации
Последствия удара по Киеву (Фото: КГВА)

Киевская городская военная администрация показала последствия ракетного удара российских оккупантов по городу утром 23 января. 

Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что взрывная волна выбила окна в многоэтажке.

Есть обращения к медикам, пятерых пострадавших госпитализировали.

Также зафиксировано возгорание в нескольких квартирах жилого дома.

На месте работают все службы. 

Появились фото последствий ракетного удара россиян по Киеву — снимки от администрации
Появились фото последствий ракетного удара россиян по Киеву — снимки от администрации
Появились фото последствий ракетного удара россиян по Киеву — снимки от администрации
  • В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия совершила утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорания припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.
  • Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
  • Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критичными для Украины", и в случае, если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".

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