Появились фото последствий ракетного удара россиян по Киеву — снимки от администрации

Дмитрий Тужанский

Faus pas Роберта Фиццо. Как понимать скандальные заявления словацкого премьера по Украине

34% словаков считают, что это Запад спровоцировал Россию напасть на Украину; еще 17% считают, что это спровоцировали сами украинцы