Польша снова поднимала боевую авиацию во время ракетного удара России по Украине
Польша поднимала в воздух боевую авиацию во время массированного удара России по Украине рано утром 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе польского оперативного командования.
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Военные заявляют, что из-за активности стратегической авиации России для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были запущены "все необходимые процедуры".
Были активированы самолеты Польши и союзников.
В результате утреннего ракетного удара России по Павлограду Днепропетровской области погиб человек, еще несколько получили ранения.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия совершила утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорания припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критичными для Украины", и в случае, если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".
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