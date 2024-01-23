Польша снова поднимала боевую авиацию во время ракетного удара России по Украине

Поляки заявили, что подняли в воздух свои и союзнические самолеты во время очередного обстрела Украины оккупантами

Истребитель F-16 (Фото: EPA/JAN LANGHAUG)

Польша поднимала в воздух боевую авиацию во время массированного удара России по Украине рано утром 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе польского оперативного командования.

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Военные заявляют, что из-за активности стратегической авиации России для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были запущены "все необходимые процедуры".

Были активированы самолеты Польши и союзников.

В результате утреннего ракетного удара России по Павлограду Днепропетровской области погиб человек, еще несколько получили ранения.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия совершила утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорания припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критичными для Украины", и в случае, если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".

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