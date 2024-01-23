Россия ударила ракетой по Павлограду. Убила человека, ранила еще нескольких

Павлоград (Фото: горсовет)

В результате утреннего ракетного удара России по Павлограду Днепропетровской области погиб человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщили представители местных властей.

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"Высокоточные российские изверги убили двух невинных людей в Павлограде, которые мирно шли утром на работу", – написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Глава местной ОВА Сергей Лысак сначала подтвердил информацию, а через несколько минут уточнил, что известно об одном погибшем. Другому мужчине оказывают необходимую помощь, добавил он.

Утром 23 января Россия произвела комбинированный ракетный обстрел. В Харькове есть прямое попадание в многоквартирный дом. Пока известно о двух погибших женщинах, людей достают из-под завалов. Кроме того, ракета попала в газопровод. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

В Киеве есть падение обломков в разных районах и пожары.

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