Росія вдарила ракетою по Павлограду. Вбила людину, поранила ще кількох
Внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Павлограду Дніпропетровської області загинула людина, ще декілька дістали поранення. Про це повідомили представники місцевої влади.
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"Високоточні російські нелюди вбили двох невинних людей у Павлограді, які мирно собі йшли вранці на роботу", – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Очільник місцевої ОВА Сергій Лисак спочатку підтвердив інформацію, а за кілька хвилин уточнив, що наразі відомо про одного загиблого. Другому чоловіку надають необхідну допомогу, додав він.
- Вранці 23 січня Росія здійснила комбінований ракетний обстріл. У Харкові є пряме влучання у багатоквартирний будинок. Наразі відомо про двох загиблих жінок, людей дістають з-під завалів. Крім того, ракета влучила у газопровід. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.
- У Києві є падіння уламків у різних районах і пожежі.
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