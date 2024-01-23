Росія вдарила ракетою по Павлограду. Вбила людину, поранила ще кількох

Павлоград (Фото: міськрада)

Внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Павлограду Дніпропетровської області загинула людина, ще декілька дістали поранення. Про це повідомили представники місцевої влади.

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"Високоточні російські нелюди вбили двох невинних людей у Павлограді, які мирно собі йшли вранці на роботу", – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Очільник місцевої ОВА Сергій Лисак спочатку підтвердив інформацію, а за кілька хвилин уточнив, що наразі відомо про одного загиблого. Другому чоловіку надають необхідну допомогу, додав він.

Вранці 23 січня Росія здійснила комбінований ракетний обстріл. У Харкові є пряме влучання у багатоквартирний будинок. Наразі відомо про двох загиблих жінок, людей дістають з-під завалів. Крім того, ракета влучила у газопровід. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

У Києві є падіння уламків у різних районах і пожежі.

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