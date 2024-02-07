РФ атакует ракетами с Ту-95МС, баллистикой и "шахедами". Взрывы в Харькове и Николаеве

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины

Ту-95МС (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Российские захватчики подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и запустили крылатые ракеты по Украине. Также оккупанты атаковали дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Об этом написали Воздушные силы. В Харькове и Николаеве слышали взрывы, сообщили местные жители.

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2:58. Воздушные силы сообщили о взлете нескольких Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области, ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра.

5:06. ВС сообщили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

5:24. ВС объявили ракетную опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

5:47. ВС сообщили о движении "шахедов" по территории Николаевской области в северо-западном направлении.

5:58. "Первая группа крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины", – пишут ВС.

6:01. "Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", - написал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

6:02. "Харьков в укрытие", – ВС.

Суспільне сообщило о звуках взрывов в Николаеве.

6:03. "Скоростные цели в направлении Павлограда", – ВС.

6:04. "Несколько групп ракет в Сумской области курсом на запад! Ракеты из Крыма в направлении Николаевщины", - ВС.

6:05. Воздушные силы сообщили о баллистической цели по Харькову.

6:06. ВС призвали жителей Полтавы идти в укрытие.

"Ракеты на Киев с востока", – написали ВС.

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6:08. В Николаеве были слышны повторные звуки взрывов, пишет Суспільне.

6:09. "Армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил глава Харьковской ОВА.

6:12. "Ракета в направлении Кривого Рога!", - ВС.

6:15. "Первая группа ракет в Киевской области, курсом на юго-запад. Еще две группы вдоль границы Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад", - пишут Воздушные силы.

6:16. "Новая группа ракет в Сумской области! Курсом в Полтавскую область", - ВС.

6:18. "Продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга", - Воздушные силы.

6:22. Воздушные силы сообщили о нескольких группах российских ракет на юге Киевщины - двигаются курсом на Винничину, группу ракет на Кировоградщине курсом на северо-запад и ракету на Сумщине курсом на Черниговщину.

6:23. "Крылатая ракета в Кировоградской области - курсом на запад", - ВС.

6:26. В Харькове, предварительно, зафиксированы попадания в Слободском районе - повреждение нежилой инфраструктуры, на данный момент - без пострадавших, сообщил глава ОВА.

6:30. "Крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра", - ВС.

6:35. "Ракета в Черкасской области курсом на юго-запад", - ВС.

6:36. Воздушные силы сообщили об угрозе пусков Х-22 в Харьковском направлении.

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6:38. "Крылатые ракеты облетают Винницу и двигаются в направлении Хмельнитчины", - ВС.

6:39. "Ракеты в Харьковской области", - ВС.

6:44. "Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях - не игнорируйте угрозу", - написали Воздушные силы.

6:45. Ракета из Харьковщины двигается в направлении Днепропетровщины, сообщили ПС.

Воздушные силы сообщили о пусках ракет Х-22 и призвали жителей Харьковщины идти в укрытия.

6:48. Ракеты в направлении Павлограда и Запорожья, пишут ВС.

6:50. "Х-22 в направлении Днепропетровской области", - ВС.

6:51. "Крылатые ракеты из Хмельнитчины вошли в Тернопольскую область", - Воздушные силы.

6:52. Воздушные силы сообщили о нескольких российских ракетах на Житомирщине - летят в направлении Киева.

6:54. Крылатые ракеты оккупантов под Киевом, будет работа противовоздушной обороны, сообщили в Воздушных силах.

6:55. ВС написали о вероятных повторных пусках из Ту-95 из Каспийского моря.

6:56. "Угроза для Винниччины сохраняется. Ракеты южнее Винницы кусом западнее", - ВС.

Крылатая ракета захватчиков во Львовской области, написали военные.

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В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, в Святошинском районе Киева б ыло возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горел газопровод. В Киеве пострадали 22 человека, сообщил президент Владимир Зеленский.

возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горел газопровод. В Киеве пострадали 22 человека, сообщил президент Владимир Зеленский. Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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