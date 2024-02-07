РФ атакует ракетами с Ту-95МС, баллистикой и "шахедами". Взрывы в Харькове и Николаеве

РФ атакует ракетами с Ту-95МС, баллистикой и "шахедами". Взрывы в Харькове и Николаевеобновлено
Российские захватчики подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и запустили крылатые ракеты по Украине. Также оккупанты атаковали дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Об этом написали Воздушные силы. В Харькове и Николаеве слышали взрывы, сообщили местные жители.
2:58. Воздушные силы сообщили о взлете нескольких Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области, ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра.
5:06. ВС сообщили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении.
5:24. ВС объявили ракетную опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
5:47. ВС сообщили о движении "шахедов" по территории Николаевской области в северо-западном направлении.
5:58. "Первая группа крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины", – пишут ВС.
6:01. "Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", - написал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
6:02. "Харьков в укрытие", – ВС.
Суспільне сообщило о звуках взрывов в Николаеве.
6:03. "Скоростные цели в направлении Павлограда", – ВС.
6:04. "Несколько групп ракет в Сумской области курсом на запад! Ракеты из Крыма в направлении Николаевщины", - ВС.
6:05. Воздушные силы сообщили о баллистической цели по Харькову.
6:06. ВС призвали жителей Полтавы идти в укрытие.
"Ракеты на Киев с востока", – написали ВС.
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6:08. В Николаеве были слышны повторные звуки взрывов, пишет Суспільне.
6:09. "Армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил глава Харьковской ОВА.
6:12. "Ракета в направлении Кривого Рога!", - ВС.
6:15. "Первая группа ракет в Киевской области, курсом на юго-запад. Еще две группы вдоль границы Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад", - пишут Воздушные силы.
6:16. "Новая группа ракет в Сумской области! Курсом в Полтавскую область", - ВС.
6:18. "Продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга", - Воздушные силы.
6:22. Воздушные силы сообщили о нескольких группах российских ракет на юге Киевщины - двигаются курсом на Винничину, группу ракет на Кировоградщине курсом на северо-запад и ракету на Сумщине курсом на Черниговщину.
6:23. "Крылатая ракета в Кировоградской области - курсом на запад", - ВС.
6:26. В Харькове, предварительно, зафиксированы попадания в Слободском районе - повреждение нежилой инфраструктуры, на данный момент - без пострадавших, сообщил глава ОВА.
6:30. "Крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра", - ВС.
6:35. "Ракета в Черкасской области курсом на юго-запад", - ВС.
6:36. Воздушные силы сообщили об угрозе пусков Х-22 в Харьковском направлении.
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6:38. "Крылатые ракеты облетают Винницу и двигаются в направлении Хмельнитчины", - ВС.
6:39. "Ракеты в Харьковской области", - ВС.
6:44. "Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях - не игнорируйте угрозу", - написали Воздушные силы.
6:45. Ракета из Харьковщины двигается в направлении Днепропетровщины, сообщили ПС.
Воздушные силы сообщили о пусках ракет Х-22 и призвали жителей Харьковщины идти в укрытия.
6:48. Ракеты в направлении Павлограда и Запорожья, пишут ВС.
6:50. "Х-22 в направлении Днепропетровской области", - ВС.
6:51. "Крылатые ракеты из Хмельнитчины вошли в Тернопольскую область", - Воздушные силы.
6:52. Воздушные силы сообщили о нескольких российских ракетах на Житомирщине - летят в направлении Киева.
6:54. Крылатые ракеты оккупантов под Киевом, будет работа противовоздушной обороны, сообщили в Воздушных силах.
6:55. ВС написали о вероятных повторных пусках из Ту-95 из Каспийского моря.
6:56. "Угроза для Винниччины сохраняется. Ракеты южнее Винницы кусом западнее", - ВС.
Крылатая ракета захватчиков во Львовской области, написали военные.
Новость дополняется...
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, в Святошинском районе Киева было возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горел газопровод. В Киеве пострадали 22 человека, сообщил президент Владимир Зеленский.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
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