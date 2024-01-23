Россия атаковала "Искандерами", Х-22, Х-101 и другими. ПВО сбила 21 вражескую ракету – ВСУ

''Искандер'' (Фото: ресурс оккупантов)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила ровно половину, добавили в Воздушных силах ВСУ.

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Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

- четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области – в направлении Харьковской области;

– 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);

– 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области – в направлении Харьковской и Сумской областей;

– 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская области);

– две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область – РФ).

Украинские воины уничтожили:

- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

– пять баллистических ракет "Искандер-М";

– одну управляемую авиационную ракету Х-59.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

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