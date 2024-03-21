Президент Владимир Зеленский заявил, что во время новой российской ракетной атаки на Киев удалось сбить аэробалистическую ракету, и призвал предоставить Украине ведущие системы противовоздушной обороны, такие как Patriot.

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"Новая российская ракетная атака против Киева. Более 30 ракет сбиты, в том числе аэробаллистическая. Пострадали люди. Всем оказывается необходимая помощь. Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту Patriot и других ведущих мировых систем", – сказал он.

Президент отметил, что сейчас эта защита нужна в Украине "от Киева до Харькова, от Сум до Херсона".

По словам Зеленского, получить такую помощь "вполне возможно", если у партнеров Украины будет достаточно политической воли.

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"Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", – подытожил он.

Президент не уточнил, какую именно аэробаллистическую ракету сбили защитники. Но ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что военные могли уничтожить две аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" или две баллистических "Искандер-М". Вероятно, президент говорит именно об уничтожении "Кинжала". ВСУ не впервые удается сбивать эти российские ракеты – в начале января защитники уничтожили все 10 таких ракет из системы Patriot.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Утром 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами. В результате атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие.

Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву.

Также в Киевской области из-за атаки РФ есть раненые и разрушения.

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