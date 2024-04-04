Кулеба про $100 млрд для України: НАТО не має таких інструментів, потрібна зміна моделі

Глава МЗС заявив, що "за нинішньої моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо НАТО і 500 млн на рік не може зібрати"

Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги протягом п'яти років. Його цитує Радіо Свобода.

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"Зараз НАТО намагається зібрати $500 млн на рік на пакет допомоги. Тобто за нинішньої моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо вони $500 млн не можуть зібрати, а так їм треба буде $20 млрд збирати [на рік]. За нинішньої моделі", – сказав він.

Проте, за словами Кулеби, якщо вдасться вирахувати форму участі кожного в обов’язковому порядку у фінансуванні, "тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію".

Ідея Столтенберга полягає в тому, щоб країни НАТО надавали допомогу Україні колективно.

"<...> Зараз ситуація яка – коли Єнс каже, що 90% допомоги Україні йде з країн НАТО – це правда. А якщо взяти список країн НАТО, то ці дев’яносто відсотків розподіляються між ну дуже-дуже маленькою кількістю союзників", – зауважив Кулеба.

2 квітня видання Politico із посиланням на трьох європейських чиновників написало, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року.

Пізніше генсек прокоментував це, а також зазначив, що міністри закордонних справ НАТО порушували питання щодо довгострокової підтримки України, зокрема стосовно пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде ухвалено цих 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.

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