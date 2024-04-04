Фонд НАТО для України. Очільниця МЗС Німеччини: Важливо, щоб не дублювалося
Очільниця німецького Міністерства закордонних справ Анналена Бербок скептично висловилася щодо плану генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд євро.
"Я зазначила, що у нас є різні механізми щодо фінансування, а не навчання", – сказала Бербок.
Вона наголосила, що з 32 країнами НАТО і 27 державами ЄС існує безліч питань, які дублюють одне одного. Наприклад, за словами Бербок, у ЄС уже є "великий котел підтримки НАТО", тому "важливо, щоб структури не дублювалися".
"Абсолютно ясно, що ми, як європейці, повинні будемо робити більший внесок у нашу оборону і зміцнювати європейську опору в НАТО", – заявила Бербок.
- 2 квітня видання Politico із посиланням на трьох європейських чиновників написало, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року.
- Пізніше генсек прокоментував це, а також зазначив, що міністри закордонних справ НАТО порушували питання щодо довгострокової підтримки України, зокрема щодо пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде ухвалено цих 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.
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