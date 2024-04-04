Фонд НАТО для України. Очільниця МЗС Німеччини: Важливо, щоб не дублювалося

Очільниця німецького МЗС зауважила, що вже є "великий котел підтримки НАТО"

Анналена Бербок (Фото: EPA / SALVATORE DI NOLFI)

Очільниця німецького Міністерства закордонних справ Анналена Бербок скептично висловилася щодо плану генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд євро.

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"Я зазначила, що у нас є різні механізми щодо фінансування, а не навчання", – сказала Бербок.

Вона наголосила, що з 32 країнами НАТО і 27 державами ЄС існує безліч питань, які дублюють одне одного. Наприклад, за словами Бербок, у ЄС уже є "великий котел підтримки НАТО", тому "важливо, щоб структури не дублювалися".

"Абсолютно ясно, що ми, як європейці, повинні будемо робити більший внесок у нашу оборону і зміцнювати європейську опору в НАТО", – заявила Бербок.

2 квітня видання Politico із посиланням на трьох європейських чиновників написало, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року.

Пізніше генсек прокоментував це, а також зазначив, що міністри закордонних справ НАТО порушували питання щодо довгострокової підтримки України, зокрема щодо пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде ухвалено цих 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.

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