Фонд НАТО для Украины. Глава МИД Германии: Важно, чтобы не дублировалось

Глава немецкого МИД отметила, что уже есть "большой котел поддержки НАТО"

Анналена Бербок (Фото: EPA / SALVATORE DI NOLFI)

Глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок скептически высказалась о плане генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга создать пятилетний фонд для Украины на 100 млрд евро.

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"Я отметила, что у нас есть разные механизмы по финансированию, а не обучению", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что с 32 странами НАТО и 27 государствами ЕС существует множество вопросов, которые дублируют друг друга. Например, по словам Бербок, у ЕС уже есть "большой котел поддержки НАТО", поэтому "важно, чтобы структуры не дублировались".

"Совершенно ясно, что мы, как европейцы, должны будем делать больший вклад в нашу оборону и укреплять европейскую опору в НАТО", – заявила Бербок.

2 апреля издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников написало, что Контактная группа по обороне Украины может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль этого года.

Позже генсек прокомментировал это, а также отметил, что министры иностранных дел НАТО поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в том числе относительно предложения о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будет ли принято этих 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование.

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