Кулеба о фонде НАТО для Украины: Альянс не имеет таких инструментов, нужна смена модели

Глава МИД заявил, что "при нынешней модели финансирования – шансов по этой инициативе ноль, потому что НАТО и 500 млн в год не может собрать"

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время у НАТО нет инструментов, чтобы предоставить Украине $100 млрд помощи в течение пяти лет. Его цитирует Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сейчас НАТО пытается собрать $500 млн в год на пакет помощи. То есть при нынешней модели финансирования – шансов по этой инициативе ноль, потому что они $500 млн не могут собрать, а так им нужно будет $20 млрд собирать [в год]. При нынешней модели", – сказал он.

Однако, по словам Кулебы, если удастся вычислить форму участия каждого в обязательном порядке в финансировании, "тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию".

Идея Столтенберга состоит в том, чтобы страны НАТО оказывали помощь Украине коллективно.

"<...> Сейчас ситуация какая – когда Йенс говорит, что 90% помощи Украине идет из стран НАТО – это правда. А если взять список стран НАТО, то эти девяносто процентов распределяются между ну очень-очень маленьким количеством союзников", – заметил Кулеба.

2 апреля издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников написало, что Контактная группа по обороне Украины может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль этого года.

Позже генсек прокомментировал это, а также отметил, что министры иностранных дел НАТО поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в частности относительно предложения о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будут ли приняты эти 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование.

Читайте также: Фонд НАТО для Украины. Глава МИД Германии: Важно, чтобы не дублировалось