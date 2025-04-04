Туск анонсировал информкампанию в семи странах для противодействия нелегальной миграции

Дональд Туск (Фото: Marcin Obara/EPA)

Польша проведет информационную кампанию в семи государствах для борьбы с незаконной миграцией. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF24.

"Вскоре мы начнем информационную кампанию в семи странах, откуда происходит больше всего мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь польскую границу", — сказал Туск.

Польский премьер добавил: "Наш месседж будет прост: польская граница крепкая".

По его словам, также Польша будет пытаться донести, что не стоит верить контрабандистам, самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и российскому диктатору Владимиру Путину.

"Они вам врут, когда говорят, что это путь в Европу. Это неправда. Вы больше не подадите здесь просьбу об убежище, и, прежде всего, вы больше не пересечете нелегально польскую границу", – уточнил Туск.

Глава польского правительства добавил, что каждый метр границы круглосуточно охраняют тысячи военных, пограничников и полицейских, камеры и дроны. Он показал короткое видео, на котором пограничники ловят людей, пытавшихся нелегально попасть в Польшу.

Przejścia nie ma. Польская granica ест szczelna. pic.twitter.com/LDmDohCzcZ — Donald Tusk (@donaldtusk) 4 апреля 2025

СПРАВКА В 2021 году беларуские власти организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу Европейского Союза сначала в Литву, а затем в Польшу. Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов – ответ на санкции ЕС против Беларуси, которые в свою очередь стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессий против оппозиции. Переброска людей (чаще всего это мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при помощи беларуских пограничных служб.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларуской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

24 июня Польша отправила на границу с Беларусью военную жандармерию.

18 марта 2025 года сообщалось, что мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью.