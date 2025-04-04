Туск анонсував інформкампанію в семи країнах для протидії нелегальній міграції

Дональд Туск (Фото: Marcin Obara/EPA)

Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

"Незабаром ми розпочнемо інформаційну кампанію в семи країнах, звідки походить найбільше мігрантів, які намагаються нелегально перетнути польський кордон", – сказав Туск.

Польський прем’єр додав: "Наш меседж буде простий: польський кордон міцний".

За його словами, також Польща намагатиметься донести, що не варто вірити контрабандистам, самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку та російському диктатору Володимиру Путіну.

"Вони вам брешуть, коли кажуть, що це шлях до Європи. Це неправда. Ви більше не подасте тут прохання про притулок, і, перш за все, ви більше не перетнете нелегально польський кордон", – уточнив Туск.

Глава польського уряду додав, що кожен метр кордону цілодобово охороняють тисячі військових, прикордонників і поліціянтів, камери та дрони. Він показав коротке відео, на якому прикордонники ловлять людей, які намагалися нелегально потрапити до Польщі.

Przejścia nie ma. Polska granica jest szczelna. pic.twitter.com/LDmDohCzcZ — Donald Tusk (@donaldtusk) April 4, 2025

ДОВІДКА 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які своєю чергою стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресіями проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.

24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.

18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль та пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.