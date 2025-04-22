У Польщі за чотири дні зафіксовано 250 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі
Польські прикордонники протягом останніх чотирьох днів зафіксували десятки спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
З 18 до 21 квітня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано понад 250 спроб незаконного проникнення до Польщі. Прикордонники зупинили всі спроби.
"За сприяння затримано двох осіб. У бік польських патрулів кидалися камінням", – йдеться у повідомленні.
7 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Варшава проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.
ДОВІДКА2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які, своєю чергою, стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресій проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб.
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