У Польщі за чотири дні зафіксовано 250 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі

Польський прикордонник (Фото: Artur Reszko/EPA)

Польські прикордонники протягом останніх чотирьох днів зафіксували десятки спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

З 18 до 21 квітня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано понад 250 спроб незаконного проникнення до Польщі. Прикордонники зупинили всі спроби.

"За сприяння затримано двох осіб. У бік польських патрулів кидалися камінням", – йдеться у повідомленні.

7 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Варшава проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.

ДОВІДКА 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які, своєю чергою, стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресій проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб. 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які, своєю чергою, стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресій проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.

24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.

18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль та пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.