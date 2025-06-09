Нелегальные мигранты забросали камнями польских правоохранителей на границе с Беларусью

С пятницы по воскресенье зафиксировали почти семь сотен попыток незаконного пересечения границы

Граница (Иллюстративное фото: Valdemar Doveiko/EPA)

В Польше за три дня (6–8 июня) зафиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, мигранты несколько раз нападали на пограничников, применяя камни. Об этом сообщил офицер пограничной службы Михал Бура, передает Polsat News.

По данным пограничников, в Подлясском пограничном подразделении в пятницу, 6 июня, было зафиксировано около 220 попыток незаконного проникновения в Польшу, в субботу – более 250, а в воскресенье – 200.

"Несколько раз при попытках пересечения польской границы мигранты забросали камнями польских офицеров в форме", — добавил пограничник, не раскрывая деталей.

Также он рассказал, что за минувшие выходные пограничники из Михалово задержали гражданина Украины за содействие нелегальной миграции.

СПРАВКА В 2021 году беларуские власти организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу Европейского Союза сначала в Литву, а затем в Польшу. Беларуский диктатор Александр Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов является ответом на санкции ЕС против Беларуси, которые в свою очередь стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессий против оппозиции.



Переброска людей (чаще всего это мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при активной помощи беларуских пограничных служб.