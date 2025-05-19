Литва подала в суд на Беларусь из-за миграционного кризиса, вызванного режимом Лукашенко

Требования Литвы включают полную компенсацию причиненного вреда и гарантии, что противоречащие международному праву действия не повторятся

Александр Лукашенко (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Литва подала в Международный суд в Гааге на Беларусь из-за кризиса с мигрантами, вызванного режимом беларуского диктатора Александра Лукашенко и нарушения международного права. Об этом сообщил вещатель LRT со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.

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В иске говорится о нарушении обязательств по Протоколу Организации Объединенных Наций против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

"С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Доказательства, собранные учреждениями Литвы, подтверждают непосредственную причастность беларуского режима к организации потоков мигрантов", – говорится в заявлении МИД страны.

Медиа пишет, что об участии Минска свидетельствует тот факт, что беларуские государственные предприятия увеличили количество рейсов с Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывших мигрантов.

Кроме того, по прибытии в Беларусь многие мигранты сопровождались беларускими силовиками к литовской границе и вынуждены пересекать ее нелегально, часто в опасных для жизни условиях.

По данным МИД, беларуские пограничные службы, несмотря на неоднократные просьбы, отказались сотрудничать с учреждениями Литвы, чтобы остановить незаконные пересечения границы.

"Литва рассматривает эти действия как умышленную попытку беларуского режима использовать миграцию как средство политического давления на Литву и Европейский Союз в ответ на их поддержку беларуской демократии и санкций за нарушение прав человека", – отмечается в документе.

Требования Литвы включают полную компенсацию причиненного ущерба, включая расходы на строительство стены, и гарантии, что противоречащие международному праву действия не повторятся.

По данным литовских пограничников, с начала миграционного кризиса они предотвратили 23 600 нелегальных въездов в страну из Беларуси. Одни и те же лица неоднократно пытаются незаконно пересечь границу.

СПРАВКА В 2021 году власти Беларуси организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу Европейского Союза сначала в Литву, а затем в Польшу. Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов является ответом на санкции ЕС против Беларуси, которые в свою очередь стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессий против оппозиции. Переброска людей (чаще всего мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при активной помощи беларуских пограничных служб.

18 марта 2025 года сообщалось, что мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью.

4 апреля сообщалось, что Польша проведет информационную кампанию в семи государствах для борьбы с незаконной миграцией.