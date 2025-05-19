Литва подала до суду на Білорусь через міграційну кризу, спричинену режимом Лукашенка

Вимоги Литви містять повну компенсацію завданої шкоди й гарантії, що дії, що суперечать міжнародному праву, не повторяться

Олександр Лукашенко (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Литва подала в Міжнародний суд у Гаазі на Білорусь через кризу з мігрантами, спричинену режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка та порушення міжнародного права. Про це повідомив мовник LRT із посиланням на Міністерство закордонних справ Литви.

У позові йдеться про порушення зобов'язань за Протоколом Організації Об’єднаних Націй проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем та повітрям.

"З 2021 року Литва стикається з безпрецедентним зростанням потоку нелегальних мігрантів з Білорусі. Докази, зібрані установами Литви, підтверджують безпосередню причетність білоруського режиму до організації потоків мігрантів", – йдеться у заяві МЗС країни.

Медіа пише, що про участь Мінська свідчить той факт, що білоруські державні підприємства збільшили кількість рейсів з Близького Сходу та інших регіонів, організували видавання віз і розміщення прибулих мігрантів.

Крім того, після прибуття до Білорусі багато мігрантів супроводжувалися білоруськими силовиками до литовського кордону та змушені перетинати його нелегально, часто в небезпечних для життя умовах.

За даними МЗС, білоруські прикордонні служби, попри неодноразові прохання, відмовилися співпрацювати з установами Литви, щоб зупинити незаконні перетини кордону.

"Литва розглядає ці дії як навмисну спробу білоруського режиму використати міграцію як засіб політичного тиску на Литву та Європейський Союз у відповідь на їх підтримку білоруської демократії та санкцій за порушення прав людини", – зазначається в документі.

Вимоги Литви містять повну компенсацію завданої шкоди, включно з витратами на будівництво стіни, і гарантіями, що дії, які суперечать міжнародному праву, не повторяться.

За даними литовських прикордонників, з початку міграційної кризи вони запобігли 23 600 нелегальним в'їздам до країни з Білорусі. Одні й ті самі особи неодноразово намагаються незаконно перетнути кордон.

ДОВІДКА 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які своєю чергою стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресій проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб.

18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль і пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.

4 квітня повідомлялося, що Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.