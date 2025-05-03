Посвідку на проживання у Литві можуть втратити росіяни, які часто їздять до РФ та Білорусі

Буде виняток для перевізників і водіїв вантажівок

Вежа Гедиміна у Вільнюсі (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Громадяни Росії, які впродовж трьох місяців їздили до Білорусі або РФ без об'єктивних причин, втратять посвідку на проживання у Литві. Про нові додаткові обмеження повідомляє суспільний мовник LRT.

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Виняток застосовуватиметься до перевізників і водіїв вантажівок, які прямують транзитом через Росію та Білорусь, або якщо поїздка мала об'єктивні причини, що не залежали від громадянина.

За даними литовського Департаменту міграції, станом на 1 квітня посвідки на проживання у країні мали 14 652 громадянина Росії.

Згідно з законом про санкції, дію якого у квітні продовжив Сейм (парламент) Литви, в країні призупинено прийняття заяв на отримання шенгенських та національних віз для громадян РФ і Білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому процесі здійснює Міністерство закордонних справ республіки.

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Заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання у країні також не приймаються, а виняток робиться лише для тих, хто має чинну шенгенську або національну візу, посвідку на проживання у Литві або іншій державі Євросоюзу.

Громадяни РФ та Білорусі, які прибувають до Литви не через кордон з країною ЄС, проходять додаткову перевірку щодо загроз національній безпеці, громадському порядку, державній політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров'ю або міжнародним відносинам.

Цим особам заборонено ввозити або вивозити з Литви українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського або білоруського виробництва.

За законом, росіянам, які не мають посвідки на проживання у Литві, заборонено купувати нерухомість в країні.

Сейм продовжив дію таких обмежень до 2 травня 2026 року.