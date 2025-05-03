Посвідку на проживання у Литві можуть втратити росіяни, які часто їздять до РФ та Білорусі
Громадяни Росії, які впродовж трьох місяців їздили до Білорусі або РФ без об'єктивних причин, втратять посвідку на проживання у Литві. Про нові додаткові обмеження повідомляє суспільний мовник LRT.
Виняток застосовуватиметься до перевізників і водіїв вантажівок, які прямують транзитом через Росію та Білорусь, або якщо поїздка мала об'єктивні причини, що не залежали від громадянина.
За даними литовського Департаменту міграції, станом на 1 квітня посвідки на проживання у країні мали 14 652 громадянина Росії.
Згідно з законом про санкції, дію якого у квітні продовжив Сейм (парламент) Литви, в країні призупинено прийняття заяв на отримання шенгенських та національних віз для громадян РФ і Білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому процесі здійснює Міністерство закордонних справ республіки.
Заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання у країні також не приймаються, а виняток робиться лише для тих, хто має чинну шенгенську або національну візу, посвідку на проживання у Литві або іншій державі Євросоюзу.
Громадяни РФ та Білорусі, які прибувають до Литви не через кордон з країною ЄС, проходять додаткову перевірку щодо загроз національній безпеці, громадському порядку, державній політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров'ю або міжнародним відносинам.
Цим особам заборонено ввозити або вивозити з Литви українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського або білоруського виробництва.
За законом, росіянам, які не мають посвідки на проживання у Литві, заборонено купувати нерухомість в країні.
Сейм продовжив дію таких обмежень до 2 травня 2026 року.
30 квітня стало відомо, що консервативна група Сейму пропонує законодавчі зміни, які зобов’яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для придбання нерухомості поблизу стратегічних об’єктів.
- У Росії видали підручник з історії Литви, у передмові до якої міністр закордонних справ Лавров заперечив існування литовської нації. Глава зовнішньополітичного відомства Литви Будріс розкритикував книгу.