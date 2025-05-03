Вид на жительство в Литве могут потери россияне, которые часто ездят в РФ и Беларусь

Будет исключение для перевозчиков и водителей грузовиков

Башня Гедимина в Вильнюсе (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Граждане России, которые в течение трех месяцев ездили в Беларусь или РФ без объективных причин, потеряют вид на жительство в Литве. О новых дополнительных ограничениях сообщает общественный вещатель LRT.

Исключение будет применяться к перевозчикам и водителям грузовиков, следующим транзитом через Россию и Беларусь, или если поездка имела объективные причины, не зависящие от гражданина.

По данным литовского Департамента миграции, по состоянию на 1 апреля вид на жительство в стране имели 14 652 российских граждан.

Согласно закону о санкциях, действие которого в апреле продлил Сейм (парламент) Литвы, в стране приостановлено принятие заявлений на получение шенгенских и национальных виз для граждан РФ и Беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом процессе осуществляет Министерство иностранных дел республики.

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Заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в стране также не принимаются, а исключение делается только для тех, кто имеет действующую шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или другом государстве Евросоюза.

Граждане РФ и Беларуси, прибывающие в Литву не через границу со страной ЕС, проходят дополнительную проверку относительно угроз национальной безопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям.

Также этим лицам запрещено ввозить или вывозить из Литвы украинские гривны, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского или беларусского производства.

По закону, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в стране.

Сейм продлил действие таких ограничений до 2 мая 2026 года.