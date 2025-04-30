РФ издала учебник, где отрицает существование литовской нации. Глава МИД отреагировал

В книге утверждается, что литовская нация и язык не существуют

Учебник, изданный в РФ (Фото: LRT)

В России издали учебник по истории Литвы, в предисловии к которому министр иностранных дел Сергей Лавров отрицает существование литовской нации. Глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис раскритиковал книгу, передает LRT.

"Это инструмент враждебных действий против соседних стран: подвергать сомнению государственность, историю, ценности, символы, а также оправдывать империализм и агрессию России против своих соседей. Мы видели это раньше, видим это сейчас, и это лишь очередной пример", – сказал глава МИД Литвы.

В книге утверждается, что литовская нация и язык не существуют, сообщил профессор Гинтаутас Мажейкис из Университета Витаутаса Магнуса. Он также отметил, что в тексте указывается, что литовское национальное государство "было создано славянами и Россией".

Скриншот из учебника

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