РФ издала учебник, где отрицает существование литовской нации. Глава МИД отреагировал
Учебник, изданный в РФ (Фото: LRT)

В России издали учебник по истории Литвы, в предисловии к которому министр иностранных дел Сергей Лавров отрицает существование литовской нации. Глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис раскритиковал книгу, передает LRT.

"Это инструмент враждебных действий против соседних стран: подвергать сомнению государственность, историю, ценности, символы, а также оправдывать империализм и агрессию России против своих соседей. Мы видели это раньше, видим это сейчас, и это лишь очередной пример", – сказал глава МИД Литвы.

В книге утверждается, что литовская нация и язык не существуют, сообщил профессор Гинтаутас Мажейкис из Университета Витаутаса Магнуса. Он также отметил, что в тексте указывается, что литовское национальное государство "было создано славянами и Россией".

Скриншот з підручника
Скриншот из учебника
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