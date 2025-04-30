РФ видала підручник, де заперечила існування литовської нації. Глава МЗС відреагував
Підручник, виданий у РФ (Фото: LRT)

У Росії видали підручник з історії Литви, у передмові до якої міністр закордонних справ Сергій Лавров заперечив існування литовської нації. Глава зовнішньополітичного відомства Литви Кястутіс Будріс розкритикував книгу, передає LRT.

"Це інструмент ворожих дій проти сусідніх країн: ставити під сумнів державність, історію, цінності, символи, а також виправдовувати імперіалізм і агресію Росії проти своїх сусідів. Ми бачили це раніше, бачимо це зараз, і це лише черговий приклад", – сказав глава МЗС Литви.

У книзі стверджується, що литовська нація та мова не існують, повідомив професор Гінтаутас Мажейкіс з Університету Вітаутаса Магнуса. Він також зазначив, що в тексті вказується, ніби литовська національна держава "була створена слов'янами та Росією".

Скриншот з підручника
Скриншот з підручника
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