Глава МЗС Литви закликав не піддаватися на пропаганду Росії після оголошеного Путіним "перемир’я"

Росія намагається переконати всіх, а особливо Вашингтон, що домінує у війні проти України, вважає Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Світовій спільноті потрібно продовжувати тиск на Росію та не піддаватися на пропаганду Москви на тлі оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "перемир’я". Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, цитує мовник Delfi.

Він вважає, що Росія намагається переконати всіх, а особливо Вашингтон, що вона є "абсолютно панівною стороною у конфлікті, що вони можуть відсунути лінію фронту далі на захід, у бік Києва".

Будріс зазначив, що це неправда, адже Україна утримує лінію фронту.

"Але правда в тому, що справді багато залежить від Путіна. Нам потрібно продовжувати тиснути й не піддаватися пропагандистському наративу про те, що все в його волі", – додав глава дипломатії Литви.