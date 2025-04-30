Глава МЗС Литви закликав не піддаватися на пропаганду Росії після оголошеного Путіним "перемир’я"
Світовій спільноті потрібно продовжувати тиск на Росію та не піддаватися на пропаганду Москви на тлі оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "перемир’я". Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, цитує мовник Delfi.
Він вважає, що Росія намагається переконати всіх, а особливо Вашингтон, що вона є "абсолютно панівною стороною у конфлікті, що вони можуть відсунути лінію фронту далі на захід, у бік Києва".
Будріс зазначив, що це неправда, адже Україна утримує лінію фронту.
"Але правда в тому, що справді багато залежить від Путіна. Нам потрібно продовжувати тиснути й не піддаватися пропагандистському наративу про те, що все в його волі", – додав глава дипломатії Литви.
- 28 квітня 2025 року у Кремлі заявили, що Путін оголосив про "перемир'я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
- Сибіга заявив, що якщо Росія дійсно хоче завершити війну, вона має негайно припинити вогонь, а не чекати до 8 травня.
- Зеленський назвав пропозицію Путіна черговою спробою маніпуляцій. Він також закликав не чекати 8 травня.
- В ООН заявили, що хочуть бачити завершення війни Росії проти України, яке ґрунтувалося б на міжнародному праві.