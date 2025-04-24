Сумніви, що Крим є українським, відкривають портал у пекло – глава МЗС Литви

Кястутіс Будріс (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Сумніви щодо приналежності Україні тимчасово окупованого росіянами Криму є "дорогою у пекло", оскільки це посилає сигнал, що окупація території та її утримання протягом кількох років може дати право на законне володіння нею. Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, передає Delfi.

"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, питання приналежності Криму, ми відкриваємо пекло, з якого вилізуть такі чорти, яких назад не заженеш", – сказав він.

Глава литовської дипломатії нагадав, що за міжнародним правом Крим є невіднятною частиною України.

"Про це не може бути жодних дискусій, це небезпечне місце, тому що це посилає сигнал про те, що, окуповуючи територію й утримуючи її протягом скількох-то років, можна претендувати на її законне володіння", – додав Будріс.

19 квітня 2025 року видання Bloomberg повідомляло, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною. Ймовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.

21 квітня WSJ заявляв, що у Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО.

22 квітня Зеленський заявив: "Україна не визнає юридично окупацію Криму. Немає про що говорити – це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто: А чому би ні? Ні, цього не буде".

23 квітня президент Трамп відповів: "Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали одинадцять років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії?".